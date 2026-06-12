El Monumento a la Revolución se encuentra blindado previo al Gran Desfile Mundialista, programado para el 13 de junio.

Este desfile partirá de la Diana Cazadora hacia el Monumento a la Revolución, fusionando el deporte con símbolos de la identidad mexicana como catrinas, alebrijes y música sonidera.

Se blinda el Monumento a la Revolución previo al Gran Desfile Mundialista

Horas antes del Gran Desfile Mundialista en la CDMX, blindan Monumento a la Revolución y así luce este viernes 12 de junio.

Blindan el Monumento a la Revolución previo al Gran Desfile Mundialista (Cortesía)

Con grandes vallas metálicas se blindó el Monumento a la Revolución con el objetivo de resguardarlo ante posibles pintas, destrozos o confrontaciones directas.

Autoridades mexicanas han señalado que este tipo de amurallamiento en inmuebles historicos busca evitar daños materiales y mantener separadas las rutas de grupos de choque.

Cabe recordar que el blindaje de monumentos y edificios históricos en la CDMX se realiza de manera preventiva mediante la instalación de vallas metálicas de más de 2 metros.

Esta medida es implementada por la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) días antes de manifestaciones sociales masivas o protestas.

Así será el Gran Desfile Mundialista en la CDMX

Estos son los detalles del Gran Desfile Mundialista en la Ciudad de México:

Fecha: Se llevará a cabo el sábado 13 de junio de 2026. Horario: El inicio del desfile está marcado a las 13:00 horas. Ruta: El contingente partirá desde la Glorieta de la Diana Cazadora y avanzará a lo largo de Paseo de la Reforma hasta concluir en el Monumento a la Revolución. Extensión: El recorrido total será de aproximadamente tres kilómetros.

Debido a que es un evento gratuito y abierto al público, se espera una alta asistencia, por lo que se recomienda llegar con anticipación para encontrar un buen lugar y considerar los posibles cierres viales que afectarán la zona.

El Gran Desfile Mundialista contará con figuras emblemáticas de la identidad mexicana y la cultura popular de la capital:

Catrinas monumentales, chinelos, charros y danzantes prehispánicos.

Personajes típicos de la Ciudad de México como organilleros, globeros y luchadores.

Alebrijes monumentales inspirados en especies representativas de México.

Comparsas folclóricas, artistas urbanos, grupos de baile y cientos de voluntarios.

La música y el baile serán componentes centrales del recorrido:

Sonido La Changa: El legendario sonidero encabezará un contingente acompañado de clubes de baile, convirtiendo el Paseo de la Reforma en una pista de baile al aire libre.

Exhibiciones culturales: Se realizarán representaciones de juego de pelota y se mostrarán trajes típicos de diversas regiones del país.

El desfile también funcionará como un viaje por la historia del deporte:

Ofrenda de Día de Muertos: Se dedicará un segmento especial en honor a las leyendas Pelé y Diego Armando Maradona.

Elementos mundialistas: Se verán globos gigantes de mascotas históricas, banderas de las selecciones participantes y carros alegóricos inspirados en los mundiales de 1970, 1986 y el Mundial Femenil de 1971.