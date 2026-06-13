La presidenta Claudia Sheinbaum defendió su ausencia en la inauguración del Mundial 2026 al cuestionar los altos costos que tuvieron las entradas, señalando precios por encima de los 120 mil pesos.

Durante un evento en Manzanillo, Sheinbaum reiteró que rechazó asistir como invitada al Mundial 2026 para dárselo a una joven, asegurando que no necesita “codearse arriba”, sino estar con el pueblo.

“No necesitamos codearnos arriba, lo que necesitamos es estar siempre con el pueblo, cerca del pueblo, esa es la gran diferencia con los anteriores gobiernos”. Claudia Sheinbaum

“No necesitamos codearnos arriba”: Sheinbaum defiende su ausencia en el Mundial 2026 (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Sheinbaum responde a críticas por no acudir a inauguración del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum defendió su ausencia en la inauguración del Mundial 2026 al explicar que la mayoría del pueblo no pudo pagar una entrada, por lo que prefiero ver el evento y el partido con la gente.

A pesar de haber recibido el “boleto 001”, Claudia Sheinbaum decidió entregárselo a una joven de Veracruz que ganó un concurso de dominadas y que normalmente no tendría los medios para asistir al evento.

Sheinbaum reiteró que la prioridad de los gobiernos de la Cuarta Transformación es estar “cerca del pueblo”, razón por la que optó por ver el partido de forma gratuita en el deportivo Los Galeana de la GAM.

La decisión de Sheinbaum generó reacciones divididas. Mientras algunos respaldaron su postura para priorizar al pueblo, otros criticaron que debía estar presente en un evento de tal relevancia internacional.

El Mundial 2026 marcó un hecho histórico para el país al albergar por tercera ocasión una Copa del Mundo, luego de las ediciones de 1970 y 1986. La Selección Mexicana se coronó como ganador del primer encuentro.