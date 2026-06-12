La ausencia de Claudia Sheinbaum y la participación de Salma Hayek en la inauguración del Mundial 2026, que tuvo lugar en Estado Banorte en CDMX, generó preguntas entre los aficionados.

Algunas personas dieron por hecho que Salma Hayek asistió a la apertura de la justa deportiva en representación de la Presidenta de México; sin embargo, no fue así.

Sheinbaum sobre Salma Hayek en la inauguración del Mundial: “Fue decisión de la FIFA”

En su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum -de 63 años de edad- desmintió que Salma Hayek la representará en la inauguración del Mundial 2026; aclaró que su presencia “fue decisión de la FIFA”.

“Yo no decidí eso, Salma Hayek fue una invitada de la FIFA y no iba en representación de la Presidenta” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Destacando la trayectoria de Salma Hayek -de 59 años de edad- quien, dijo, “es una gran representante, pero sobre todo es muy querida por los mexicanos”, reiteró que la FIFA fue quien la designó embajadora.

“En particular, en ese evento, fue una representación de la FIFA”, insistió. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Salma Hayek luce un elegante traje rojo durante la inauguración del Mundial (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

Agregó que la FIFA designó a los embajadores de México, Estados Unidos y Canadá, sedes de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

“Es un evento de la FIFA y la FIFA decide, en el marco de sus eventos, quienes son los representantes de cada uno de los países. No fue representación de Estados ni de Gobiernos” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Salma Hayek en la inauguración del Mundial 2026 en México

Vistiendo un trajo rojo sastre de la firma de Gucci, Salma Hayek arribó la cancha del Estadio Banorte, en CDMX, donde se llevó a cabo la inauguración del Mundial 2026, previo al encuentro entre México y Sudáfrica.

Durante su intervención, la embajadora de la FIFA dio la bienvenida a las 48 naciones clasificadas.

En un mensaje de unión, Salma Hayek celebró que la pelota regresará a México, país que está orgulloso de recibir a millones de aficionados en todo el mundo.

Aunado a esto, la originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, participó en algunos de los momentos simbólicos. En todo momento se acompañó de autoridades de la FIFA y convivió con invitados especiales.