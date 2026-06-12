El medio brasileño NINJA Esporte Clube destacó la decisión de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México de rechazar privilegios y entregar la boleto VIP del Mundial 2026 a una joven aficionada al futbol, acción que calificó como un gesto a favor de la inclusión y el acceso popular al deporte.

El 11 de junio de 2026 se llevó a cabo la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, denominado temporalmente Estadio Ciudad de México por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Durante los preparativos del torneo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó a Sheinbaum el boleto simbólico número 001 para el encuentro inaugural.

Sin embargo, meses antes la presidenta anunció que no utilizaría la entrada y que la donaría a una niña o joven apasionada por el futbol que resultara ganadora de un concurso de dominadas organizado por el Gobierno de México.

Aunque la decisión fue ampliamente difundida en medios nacionales, ahora la prensa internacional ha retomado la historia y reconocido el gesto de la mandataria.

Prensa brasileña destaca decisión de Sheinbaum sobre boleto VIP del Mundial 2026

A través de una publicación en redes sociales, NINJA Esporte Clube resaltó que Claudia Sheinbaum renunció a su acceso VIP para el partido inaugural del Mundial 2026 y prefirió que una joven mexicana viviera la experiencia mundialista.

Según el medio brasileño, la decisión representó una forma de cuestionar los altos precios de algunas entradas para la Copa del Mundo y de reforzar la idea de que el futbol debe ser accesible para toda la población.

No obstante, la presidenta mexicana ha explicado en distintas ocasiones que, desde el momento en que recibió el boleto de manos de Gianni Infantino, decidió entregarlo a una niña que de otra manera no habría tenido la oportunidad de asistir al histórico encuentro.

¿A quién regaló Claudia Sheinbaum su boleto para el Mundial 2026?

El 29 de mayo de 2026, Claudia Sheinbaum entregó oficialmente el boleto a Yolett Cervantes Cuaquehua, ganadora del concurso nacional de dominadas organizado para seleccionar a la persona que asistiría al partido inaugural en representación de México.

La joven, originaria de Tlaquilpa, Veracruz, agradeció a la presidenta por la oportunidad y expresó su admiración por convertirse en la primera mujer en ocupar la Presidencia de México.

Yolett Cervantes Cuaquehua, Ganadora Boleto inaugural de Claudia Sheinbaum (Cortesía)

Durante la inauguración del Mundial 2026, Yolett Cervantes compartió videos en los que mostró su emoción por vivir la experiencia desde el estadio y presenciar el triunfo de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural.