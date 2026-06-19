Marruecos asumió el liderato del Grupo C del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Escocia en la Jornada 2, con un gol tempranero de Ismael Saibari al minuto 2.

Marcador: Escocia 0-1 Marruecos

La selección marroquí dominó el encuentro y confirmó su buen nivel tras la presentación frente a Brasil, consolidándose como candidata a avanzar en la tabla del Mundial 2026.

El grupo, que también incluye a Haití, se definirá en la Jornada 3 con los duelos Marruecos vs Haití y Brasil vs Escocia, partidos decisivos para la clasificación.

Escocia vs Marruecos: así fue el partido del Grupo C del Mundial 2026

El partido Escocia vs Marruecos fue controlado por la selección de Marruecos, en la Jornada 2 del Mundial 2026, aunque no lo pudo reflejar con más goles en el marcador.

Gol del partido Escocia vs Marruecos:

Minuto 2: Ismael Saibari sorprendió a la defensa de Escocia y en menos de dos minutos puso el 1-0 a favor de Marruecos.

Marruecos suma 4 puntos en el Mundial 2026 (Martin Meissner / AP Photo/Martin Meissner)

¿Cuándo vuelven a jugar Escocia y Marruecos en el Mundial 2026?

Tras enfrentarse en la Jornada 2 del Mundial 2026, Escocia y Marruecos cerrarán su actividad en la fase de grupos el miércoles de junio.

Marruecos vs Haiti y Brasil vs Escocia serán los partidos de la Jornada 3 del Grupo C del Mundial 2026.