Achraf Hakimi, capitán de Marruecos para el Mundial 2026, tendrá que enfrentar un juicio por la acusación de violación en Francia que hay en su contra desde 2023.

El lateral de la selección de Marruecos había apelado la acusación; sin embargo, este recurso fue rechazado por lo que será juzgado ante el tribunal de Hauts-de-Seine.

En febrero de 2023 una mujer de entonces 24 años de edad denunció al futbolista por violación, hecho ocurrido en el domicilio de Hakimi a las afueras de París.

Achraf Hakimi enfrentará juicio por violación en Francia; capitán de Marruecos confía en la justicia

Durante los próximos meses el futbolista del PSG Achraf Hakimi enfrentará un juicio sobre la acusación por violación que pesa sobre él desde febrero de 2023.

De acuerdo con la denunciante, el 25 de febrero de 2023 acudió al domicilio de Achraf Hakimi, donde la tocó y besó sin su consentimiento, para luego violarla; un día después presentó la denuncia.

Tras hacerse el anuncio de su próximo juicio, el capitán de Marruecos en el Mundial 2026 señaló que confía en la justicia y resaltó que “por fin podrá hablar”.

El futbolista resaltó que tuvo que guardar silencio por muchos años para mantener su dignidad.

Asimismo, señaló que espera el juicio “desde el primer día” y ahora está impaciente para que inicie tras la afectación que el caso ha supuesto para su familia.

“Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas.Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad… Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia” Achraf Hakimi

Achraf Hakimi, enfrentará juicio por acusación de violación en Francia (Achraf Hakimi/ X)

Por su parte, la abogada de Hakimi, Fanny Colin, señaló que no se ha tomado en cuenta que las declaraciones de la demandante han tenido contradicciones.

Presunta víctima de violación de Achraf Hakimi siente esperanza ante anuncio de juicio contra futbolista

Por su parte, la abogada de la presunta víctima de violación de Achraf Hakimi, Rachel-Flore Pardo, aseguró que su cliente siente esperanza ante anuncio de juicio.

La abogada demandante señaló que a 3 años de la denuncia y “después de haber sido difamada y arrastrada por el fango”, la decisión de juicio trae alivio y esperanza a su clienta.

“Tras más de tres años de batallas legales, después de haber sido difamada y arrastrada por el fango por la defensa de Achraf Hakimi, esta decisión trae alivio y esperanza a mi clienta” Rachel-Flore Pardo, abogada de la presunta víctima de violación

La abogada señaló que se mantienen con esperanza de que este juicio “ayude a otras mujeres y contribuya a derribar la fortaleza de negación e impunidad que rodeos la violencia sexual”.