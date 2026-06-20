La Selección de Marruecos continúa consolidándose como una de las revelaciones más atractivas del Mundial de 2026 y gran parte de esa ilusión pasa por los pies de Brahim Díaz e Ismael Saibari.

Brahim y Saibari son dos futbolistas que se han convertido en referentes del conjunto africano durante la fase de grupos, pues han logrado hacer una dupla para conseguir puntos en el Mundial 2026.

Brahim y Saibari, los jugadores que llevarían lejos a Marruecos en el Mundial 2026

Brahim, quien decidió representar a Marruecos a nivel internacional pese a haber jugado en categorías inferiores de España, ha aportado talento, creatividad y desequilibrio en los partidos del Mundial 2026.

Por su parte, Saibari ha confirmado el gran nivel que ha mostrado en el PSV Eindhoven. El mediocampista ha sido clave en la generación de juego, aportando dinamismo, visión y llegada al área rival, además, su entendimiento con Brahim ha permitido que Marruecos cuente con una de las sociedades más peligrosas entre las selecciones participantes.

Y es que ante Brasil, Brahim Diaz asistió a Saibari para el único gol de ese partido, mientras que en el duelo contra Escocia, ocurrió la misma situación entre ambos jugadores.

Brahim Díaz fue determinante en el partido contra Escocia. (Martin Meissner / AP Photo/Martin Meissner)

Altas expectativas para Marruecos en el Mundial 2026

Tras la histórica actuación en Qatar 2022, donde Marruecos se convirtió en la primera selección africana en alcanzar unas semifinales mundialistas, las expectativas para el Mundial 2026 eran altas y poco a poco las han ido superando.

Por ello, se espera que la dupla entre Brahim y Saibari ayude a que Marruecos logre trascender en el Mundial 2026.