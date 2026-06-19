Ismael Saibari, futbolista marroquí nacido en España y con nacionalidad belga, se ha consolidado como una de las figuras emergentes del PSV Eindhoven y de la Selección de Marruecos.

Reconocido por su potencia física, visión de juego y capacidad ofensiva, ha sido protagonista en títulos de la Eredivisie y en la conquista de la Copa Africana de Naciones 2025.

En el Mundial 2026, Isamel Saibari brilló con un hat-trick que lo posicionó como líder futbolístico de Marruecos y referente internacional en el mediocampo.

¿Quién es Ismael Saibari?

Ismael Saibari es un futbolista marroquí nacido en España y con nacionalidad belga, reconocido por su capacidad para desempeñarse como mediocampista ofensivo, interior o mediapunta.

Desde su llegada al primer equipo del PSV Eindhoven ha destacado por combinar potencia física, visión de juego y llegada al área rival, convirtiéndose en una de las figuras emergentes del fútbol marroquí.

Entre sus principales logros destacan la conquista de la Copa Africana de Naciones 2025, varios títulos de la Eredivisie, la Copa de los Países Bajos y la Supercopa neerlandesa con el PSV.

Ismael Saibari, mediocampista del PSV Eindhoven y una de las grandes revelaciones de Marruecos. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Ismael Saibari?

Ismael Saibari nació el 28 de enero de 2001 en Tarrasa, Barcelona, España. En 2026 tiene 25 años de edad.

¿Ismael Saibari tiene pareja?

No existe información pública confirmada sobre su situación sentimental. El futbolista mantiene su vida privada alejada de los reflectores.

¿Qué signo zodiacal es Ismael Saibari?

Ismael Saibari es del signo Acuario, perteneciente al elemento Aire.

¿Ismael Saibari tiene hijos?

No hay información pública que indique que Ismael Saibari tenga hijos.

¿Qué estudió Ismael Saibari?

Su formación estuvo enfocada principalmente en el fútbol desde temprana edad, desarrollándose dentro de las categorías juveniles del PSV Eindhoven.

¿En qué ha trabajado Ismael Saibari?

Ismael Saibari es conocido por ser una de las figuras emergentes del fútbol marroquí y por su crecimiento constante en el PSV Eindhoven, donde se ha convertido en uno de los centrocampistas más determinantes de la Eredivisie.