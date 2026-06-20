Turquía vs Paraguay se enfrentaron este viernes 19 de junio como parte del Grupo D del Mundial 2026 y el marcador terminó 1-0 a favor de los paraguayos.

Marcador: Turquía 0-1 Paraguay.

Turquía y Paraguay saltaron a la cancha en busca de los tres puntos que lo acercarán a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Turquía vs Paraguay: así fue el partido del Grupo D del Mundial 2026

El partido Turquía vs Paraguay enfrentó a dos selecciones enfocadas en la eficacia en busca del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Así fueron los goles del partido Turquía vs Paraguay:

Minuto 2: Gol de Matías Galarza (Paraguay)

Paraguay derrotó a Turquía y logró sus primeros 3 puntos del Mundial 2026. (Eakin Howard / AP Photo/Eakin Howard)

¿Cuándo vuelven a jugar Turquía y Paraguay en el Mundial 2026?

Tras enfrentarse en la Jornada 2 del Mundial 2026, Turquía y Paraguay cerrarán su actividad en la fase de grupos el jueves 25 de junio.

Turquía vs Estados Unidos y Paraguay vs Australia serán los partidos de la Jornada 3 del Grupo D del Mundial 2026.