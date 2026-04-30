Marcel Ruiz no apareció en la primera convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, torneo del que se aleja cada vez más.

Este miércoles 29 de abril, Marcel Ruiz jugó las semifinales de la Concachampions con Toluca, y al terminar, salió con hielo en su rodilla lesionada.

Esa lesión habría sido el factor por el que Javier Aguirre no convocó a Marcel Ruiz el pasado martes, y los hechos le dan la razón al Vasco.

¿Qué lesión tiene Marcel Ruiz que lo aleja del Mundial?

Marcel Ruiz tiene una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, situación que hizo dudar a Javier Aguirre para convocarlo en su primera lista.

La indicación para Marcel Ruiz era operarse de la rodilla, pero decidió que no lo haría para poder ser considerado para jugar el Mundial 2026.

La lesión sigue ahí, el tratamiento al que se apegó Marcel Ruiz solo disminuye el dolor, pero los estragos en su rodilla continúan, obligándolo a usar hielo para disminuir la inflamación.

Toluca confirmó lesión de Marcel Ruiz (especial )

¿Qué tratamiento usó Marcel Ruiz para tratarse la lesión de rodilla?

Marcel Ruiz apostó por un tratamiento de alta tecnología en su rodilla, para intentar jugar el Mundial 2026.

Tras varias semanas sin jugar, Marcel Ruiz volvió a hacerlo, pero al tratarse de una rotura de ligamento cruzado, se expone a que cualquier giro o cambio de ritmo la rotura se vuelva total.

¿Marcel Ruiz todavía puede jugar el Mundial 2026?

Aunque las posibilidades se reducen, Marcel Ruiz no ha perdido por completo la opción de jugar el Mundial 2026 con México.

Mientras la lista definitiva no sea dada a conocer, el jugador del Toluca peleará por estar en ella.

Su desempeño en la Liguilla y una posible nueva revisión serán definitivas en su futuro cercano como seleccionado mexicano. y poner en riesgo su carrera como futbolista.