El futbolista mexicano Marcel Ruiz enfrenta una difícil decisión: someterse a una cirugía de rodilla que lo dejaría fuera del Mundial 2026 o apostar por un tratamiento alternativo para llegar al torneo.

Según Antonio “Pollo” Briseño, el jugador del Toluca de 25 años de edad estaría dispuesto a arriesgar su carrera con tal de vestir la camiseta de México en el Mundial 2026.

Su rehabilitación incluye terapias avanzadas con plasma, células madre y fisioterapia de élite, aunque el riesgo de agravar la lesión sigue siendo alto.

Marcel Ruiz quiere jugar el Mundial 2026 con México

La situación médica de Marcel Ruiz está en el aire debido a que tiene una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y en caso de que los médicos le indiquen que es necesaria una operación se perdería el Mundial 2026.

Marcel Ruiz apostaría por un tratamiento de alta tecnología para intentar jugar el Mundial 2026, algo que aprueba el Toluca, su actual club.

La intensa rehabilitación del futbolista del Toluca incluye lo siguiente:

Inyecciones de plasma rico en plaquetas (PRP): Para acelerar la regeneración de tejidos

Terapia con células madre o concentrados de médula ósea para fortalecer el ligamento dañado

Fisioterapia de élite: Un programa de fortalecimiento muscular extremo para que la rodilla sea estable sin depender totalmente del ligamento

Marcel Ruiz está dispuesto a arriesgar su carrera por el Mundial 2026.

¿Cuál es el riesgo que corre Marcel Ruiz?

Al tratarse de una rotura de ligamento cruzado, Marce Ruiz se expone a que cualquier giro o cambio de ritmo durante el Mundial 2026, la rotura se vuelva total.

Con ello, no solo significaría el fin de la participación de Marcel Ruiz en el Mundial 2026, pues su rehabilitación podría superar los 12 meses y poner en riesgo su carrera como futbolista.