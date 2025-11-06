Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, sigue analizando a todos los jugadores mexicanos para armar su lista rumbo al Mundial 2026 y parece que se podría sumar un nombre más, pues Brian Gutiérrez quiere jugar para México.

La Selección Mexicana podría robarle a Brian Gutiérrez a Estados Unidos, quien ya cuenta con su pasaporte mexicano, por lo que estará listo para encontrarse a disposición de Javier Aguirre para los próximos juegos.

Brian Gutiérrez es un mediocampista que juega para el Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS) y pese a haber disputado dos partidos oficiales con Estados Unidos, aún podría cambiar de representante y jugar para el conjunto tricolor.

¿Quién es Brian Gutiérrez? El crack que ya representó a Estados Unidos que ahora quiere jugar con la Selección Mexicana

Brian Gutiérrez nació el 17 de junio de 2003 en Berwyn, Estados Unidos, pero de padres nacidos en México. Es un mediocampista formado en la MLS y actualmente es uno de los juveniles con mayor proyección dentro de la liga estadounidense.

Brian Gutiérrez cumplió con un proceso dentro de selecciones juveniles de Estados Unidos, pero con la Selección Mayor apenas ha recibido dos oportunidades para mostrar su calidad en partidos amistosos, por lo que todavía es elegible para ser convocado con la Selección Mexicana.

Cabe mencionar que en la última temporada con el Chicago Fire, disputó 35 partidos, sumando 2 mil 381 minutos en los que marcó 11 goles y dio cuatro asistencias.

¿Qué edad tiene Brian Gutiérrez?

Brian Gutiérrez, futbolista del Chicago Fire, nació en el años 2003, por lo que tiene 22 años de edad.

OH MY BRIAN GUTIERREZ BANGER TO MAKE IT 5-3 OVER MIAMI 🔥 pic.twitter.com/HjBi5TzRbg — Major League Soccer (@MLS) October 1, 2025

¿Quién es la pareja de Brian Gutiérrez?

Brian Gutiérrez no suele compartir mucho sobre su vida privada, por lo que se desconoce si tiene pareja actualmente.

¿Brian Gutiérrez tiene hijos?

Debido a su corta edad, el futbolista Brian Gutiérrez no se le conoce que tenga hijos.

¿Qué signo zodiacal es Brian Gutiérrez?

Brian Gutiérrez nació un 17 de junio de 2003, por lo que su signo zodiacal es Géminis.