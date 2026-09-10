Manchester United vs Sabah jugaron en la Jornada 1 de la Champions League, en un partido que terminó con victoria de los Diablos Rojos.

El Sabah tuvo un duro estreno en la Champions League de visita en el histórico Old Trafford, donde los locales fueron implacables.

Marcador final: Manchester United 4-0 Sabah

Manchester United vs Sabah: Así se definió el partido de la Jornada 1 de la Champions League

El partido de la Jornada 1 de la Champions League Manchester United vs Sabah tomó color escarlata antes de los 30 minutos, con el primer gol del equipo inglés.

El Sabah no pudo sacudirse el dominio del Manchester United que terminó redondeando una victoria clara en su mítica cancha.

Así llegaron los goles que definieron el partido Manchester United vs Sabah:

Minuto 27: Gol de Mateus Cunha (Manchester United 1-0 Sabah)

Minuto 42: Gol de Bruno Fernández (Manchester United 2-0 Sabah)

Minuto 45: Gol de Benjamin Sesko (Manchester United 3-0 Sabah)

Minuto 68: Gol de Lisandro Martínez (Manchester United 4-0 Sabah)

Manchester United fue muy superior al Sabah en la Jornada 1 de la Champions League (Dave Thompson / AP Photo/Dave Thompson)

¿Cuándo vuelven a jugar Manchester United vs Sabah en la Champions League?

Manchester United volverá a jugar el próximo el 13 de octubre en la cancha del Atlético de Madrid como parte de la Jornada 2 de la Champions League.

El mismo día, el Sabah recibe al Slavia Praga en busca de su primera victoria en el torneo.