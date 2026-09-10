Este jueves 10 de septiembre se dieron a conocer las fechas oficiales del Vive Latino 2027.

Vía redes sociales se reveló que el icónico festival de música se llevará a cabo el próximo sábado 13 y domingo 14 de marzo 2027.

Por el momento, Ocesa no ha compartido más información respecto sobre la sede del Vive Latino o el cartel que tendrán para esta edición.

¿Cuándo es el Vive Latino 2027? Revelan las fechas oficiales (Vive Latino / Facebook)

Lo que se sabe hasta ahora del Vive Latino 2027

Aunque todavía no se dio a conocer en dónde será el Vive Latino 2027, se espera que el festival tenga la misma sede del año pasado.

Es decir, que se realice en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Respecto al cartel del Vive Latino 2027, este todavía se mantiene en secreto.

Vive Latino (@vivelatino / Instagram )

No obstante, lo seguidores del festival ya han comenzado a pedir a sus artistas preferidos para este edición.

Recordemos que el Vive Latino se caracteriza por ofrecer a su público una mezcla de artistas internacionales con bandas latinas y propuestas contemporáneas.

Por lo que hay altas expectativas sobre el cartel que puede lanzarse en esta ocasión.

En cuanto a la venta de boletos, tampoco se ha revelado las fechas de preventas que habrá.

Con el paso de las semanas se espera que Ocesa dé más detalles al respecto.