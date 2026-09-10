El Servicio de Administración Tributaria (SAT) va por beneficios para mipymes que se encuentren bajo RESICO con un pago simplificado del 7% de IVA.

Así lo señaló Antonio Martínez Dagnino, quien resaltó que la propuesta que se envió al Congreso para apoyar a mipymes busca beneficiar a personas y empresas con dicho régimen que tengan ingresos anuales de hasta 3.4 millones de pesos y empresas de hasta 50 millones de pesos.

Asimismo, se buscará que se trate de un pago en una sola declaración para ISR e IVA, de tal forma que beneficie a los contribuyentes.

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