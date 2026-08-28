Pol Lorente Solá es un preparador físico español que forma parte del cuerpo técnico de Rafael Márquez en la Selección Mexicana, donde continuará rumbo al proceso mundialista de 2030.

Especialista en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, prevención y readaptación de lesiones, Lorente cuenta además con licencia UEFA Pro y una amplia trayectoria en clubes de España, México y selecciones nacionales.

¿Quién es Pol Lorente?

Pol Lorente Solá es un preparador físico español especializado en el rendimiento deportivo y la preparación de futbolistas. Su formación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte le ha permitido desarrollar una carrera enfocada en la preparación física, prevención de lesiones y readaptación físico-deportiva.

Cuenta con experiencia en clubes de España y México, además de haber trabajado con selecciones nacionales. Su carrera tomó especial relevancia por su colaboración con Javier Aguirre, a quien acompañó en distintos proyectos profesionales.

En 2024 llegó a la Selección Mexicana como parte del cuerpo técnico de Aguirre y, dos años después, fue ratificado en el cargo dentro del equipo encabezado por Rafael Márquez.

Además de su trabajo en cancha, Lorente ha desarrollado metodologías relacionadas con la preparación física y el rendimiento de los jugadores. Durante su etapa en el Mallorca también habló sobre la importancia de la gestión emocional y el humor como herramientas para favorecer la integración y el desempeño de los futbolistas.

¿Qué edad tiene Pol Lorente?

Pol Lorente tiene 38 años, ya que nació el 1 de febrero de 1988 en Berga, España.

¿Pol Lorente tiene pareja?

No se encontró información pública y verificable sobre la pareja, esposa o estado civil de Pol Lorente.

El preparador físico mantiene un perfil enfocado en su carrera profesional y las fuentes disponibles sobre su trayectoria no ofrecen información confirmada sobre su vida sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Pol Lorente?

Pol Lorente es Acuario, debido a que nació el 1 de febrero.

En la astrología occidental, Acuario es un signo de aire al que tradicionalmente se le relaciona con características como independencia, innovación, pensamiento estratégico y creatividad.

¿Pol Lorente tiene hijos?

No existe información pública y verificable que confirme si Pol Lorente tiene hijos.

Las fuentes profesionales y deportivas consultadas se concentran en su trayectoria como preparador físico y no ofrecen información confirmada sobre su familia.

¿Qué estudió Pol Lorente?

Pol Lorente cuenta con una amplia preparación académica relacionada con el deporte, la actividad física y la prevención de lesiones en el futbol.

Licenciatura: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, por la Universidad de Castilla-La Mancha, de 2005 a 2009.

Maestría: Máster Universitario en Investigación en Ciencias del Deporte, Actividad Física y Deporte, por la Universidad de Castilla-La Mancha, de 2010 a 2011.

Maestría: Máster Universitario en Prevención y Readaptación Físico-Deportiva de Lesiones en el Futbol, por la Universidad de Castilla-La Mancha, de 2011 a 2012.

Doctorado: Estudios de Doctorado en Ciencias del Deporte por la Universidad de Castilla-La Mancha; su perfil profesional señala que la tesis se encontraba en proceso.

Licencia deportiva: UEFA Pro.

¿En qué ha trabajado Pol Lorente?

Pol Lorente ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el futbol profesional como preparador físico, aunque también ha desempeñado funciones relacionadas con la metodología y el trabajo técnico.

Su trayectoria incluye equipos de España, México y Egipto, así como una estrecha colaboración con Javier Aguirre en diferentes etapas de su carrera.