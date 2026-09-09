FC Barcelona vs Feyenoord debutaron en la Jornada 1 de la Champions League, un partido que terminó con goleada a favor del local.

Tres puntos para el FC Barcelona en su estreno en el torneo de clubes de Europa, reto en el que buscan llegar a la conquista del campeonato.

Marcador final: FC Barcelona 5-1 Feyenoord

FC Barcelona vs Feyenoord: Así se definió el partido de la Jornada 1 de la Champions League

El partido de la Jornada 1 de la Champions League FC Barcelona vs Feyenoord se abrió rápido para el equipo local, que antes de los cinco minutos ya había anotado un gol.

Al final, los culés lograron la victoria por goleada en el Spotify Camp Nou.

Así llegaron los goles que definieron el partido FC Barcelona vs Feyenoord:

Minuto 3: Gol de Raphinha (FC Barcelona 1-0 Feyenoord)

Minuto 22: Gol de Karim Adeyemi (FC Barcelona 2-0 Feyenoord)

Minuto 57: Gol de Raphinha (FC Barcelona 3-0 Feyenoord)

Minuto 77: Gol de Lamine Yamal (FC Barcelona 4-0 Feyenoord)

Minuto 82: Gol de Sem Steijn (FC Barcelona 4-1 Feyenoord)

Minuto 85: Gol de Gabriel Jesus (FC Barcelona 5-1 Feyenoord)

Lamine Yamal aportó un gol en el triunfo del FC Barcelona (Emilio Morenatti / AP Photo/Emilio Morenatti)

¿Cuándo vuelven a jugar FC Barcelona y Feyenoord en la Champions League?

FC Barcelona volverá a jugar el próximo el 13 de octubre en la cancha del Galatasaray, como parte de la Jornada 2 de la Champions League.

Feyenoord, por su parte, recibirá al Como el 14 de octubre.