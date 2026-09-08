Porto vs Manchester City continuaron con la actividad en la Jornada 1 de la Champions League, un partido que terminó con victoria del equipo inglés.

Marcador final: <b>Porto 0-2 Manchester City</b>

Porto vs Manchester City: Así se definió el partido de la Jornada 1 de la Champions League

En el partido de la Jornada 1 de la Champions League, Porto vs Manchester City, Santiago Giménez debutó en el torneo al ingresar al minuto 72.

Sin embargo, el día del debut en la Champions League de Santiago Giménez, los reflectores se los llevó Erling Haaland, el eterno goleador noruego que sigue encendido de cara a las porterías rivales.

Así fueron los goles del partido Porto vs Manchester City:

Minuto 47: Gol de Erling Haaland para poner el marcador Porto 0-1 Manchester City

Minuto 90+1: Gol de Erling Haaland que redondeó el triunfo de su equipo, Porto 0-2 Manchester City.

¿Cuándo vuelven a jugar Porto y Manchester City en la Champions League?

Porto y Manchester City volverán a jugar en la Champions League en la Jornada 2 del torneo programada para el mes de octubre.

Porto visita al Betis el próximo 14 de octubre en la Jornada 2 de la Champions League; el mismo día, Manchester City recibe al PSG.