Defensa de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su familia y su trabajadora Aleyda Romero, pedirá intervención de comunicaciones en el teléfono de Paola Mandri, la esposa de Diego Sebastián Rosen.

Asimismo, se mencionó que presuntamente el homicida Diego Sebastián Rosen, habría hecho un envío de criptomonedas a su esposa Paola Mandri, por ello también pedirán la intervención de sus cuentas bancarias.

Teléfono y cuentas de Paola Madri, esposa de Diego Sebastián Rosen, podrían ser intervenidos

El 9 de septiembre de 2026 se vivió la audiencia contra Diego Sebastián Rosen y Gerardo “N” por el multihomicidio de Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo y su familia.

Tras la audiencia que terminó en vinculación a proceso, la defensa de Jonathan Meléndez, su familia y su trabajadora Aleyda Romero, brindó información a cerca de las solicitudes que se pedirán a las autoridades del Estado de México.

Bajo el argumento de un trabajo en conjunto con la Fiscalía del Estado de México y “agotar todas las líneas de investigación”, la defensa compartió que se pedirá la intervención de las líneas telefónicas y de mensajería de Diego Sebastián Rosen y su esposa Paola Mandri.

Asimismo, se mencionó que presuntamente el homicida pudo haber hecho una transferencia de bitcoins a la cuenta de Paola Mandri, socia de Nomad, desde la casa de Jonathan Meléndez, por lo que también se pedirá esta investigación.

La defensa argumentó que el objetivo es “ver si existe una responsabilidad” por una tercera persona, lo que llevaría a solicitar las órdenes de aprehensión de la o los implicados.

Asimismo, el abogado Luis Rodríguez Aguilar mencionó que hay certeza de que Diego Sebastián Rosen estuvo buscando una memoria USB con criptomonedas mientra cometía el multihomicidio.

Paola Mandri habría escapado a España tras homicidio de Jonathan Meléndez y su familia

En la audiencia de vinculación a proceso de Diego Sebastián Rosen, también se mencionó sobre la probabilidad de que Paola Mandri podría haber escapado a España, por lo que autoridades mexicanas tendrán que pedir su extradición de ser necesario.