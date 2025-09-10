Hoy 10 de septiembre en las efemérides y celebraciones es el Día Mundial para la prevención del Suicidio.

Te dejamos estas 15 frases de esperanza para recordar en el Día Mundial para la prevención del Suicidio que podrían ayudar a un amigo, familiar o incluso a ti mismo:

“Incluso cuando no puedes ver el sol, siempre está ahí, esperando para salir de nuevo.” Dalai Lama “El suicidio es una solución permanente para un problema temporal; siempre hay otra salida.” Phil Donahue “A veces, el acto más valiente es hablar de aquello que más te duele.” Robin Williams “El mundo sería un lugar más oscuro sin ti en él; siempre hay una razón para seguir.” Stephen Fry “La fuerza para seguir adelante viene de la resiliencia que construimos en los momentos más oscuros.” Elizabeth Gilbert “Los momentos más difíciles no son el final, son el comienzo de algo nuevo y fuerte.” J.K. Rowling “El hecho de que hoy sea difícil no significa que el mañana no traerá esperanza.” Maya Angelou “En tus peores días, recuerda que has sobrevivido a todo lo que pensaste que no podrías.” Matt Haig “La resiliencia no es simplemente sobrevivir, sino encontrar maneras de florecer incluso en las circunstancias más difíciles.” Sheryl Sandberg “La esperanza es la pequeña llama que ilumina incluso los momentos más oscuros.” Desmond Tutu “Lo que ahora parece un callejón sin salida, puede convertirse en la pista para un nuevo comienzo.” Eckhart Tolle Cada día es una nueva oportunidad para encontrar una razón para vivir.” Helen Keller “No pierdas la esperanza; el mañana puede ser el mejor día de tu vida.” Haruki Murakami “El hecho de que no veas un camino ahora no significa que no lo haya; a veces solo necesitas una nueva perspectiva.” Wayne Dyer “Nadie debe caminar por el camino del dolor solo; ayudar a alguien podría salvar su vida.” Lady Gaga

frases de esperanza para recordar en el Día Mundial para la prevención del Suicidio (Pinterest)

¿Por qué se conmemora el 15 de septiembre el Día Mundial para la prevención del Suicidio?

Desde el año 2003 cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Fecha que tiene como objetivo de concienciar que el suicidio puede prevenirse, pues este afecta de manera global a las familias, a las comunidades y a los países.

En México la Línea de la Vida es la organización gubernamental para ayuda en contra del suicidio, por lo que puedes hacer uso a través de sus distintos canales: