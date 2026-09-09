Liverpool vs Atlético de Madrid se encontraron en la Jornada 1 de la Champions League, un partido que terminó con victoria local tras remontar un gol en contra.

Primeros tres puntos bien ganados por Liverpool, que hizo valer su calidad de local para salir con el triunfo en sus manos.

Marcador final: Liverpool 2-1 Atlético de Madrid

Liverpool vs Atlético de Madrid: Así se definió el partido de la Jornada 1 de la Champions League

El partido de la Jornada 1 de la Champions League Liverpool vs Atlético de Madrid fue intenso, y aunque tardó en lograrlo, el equipo inglés terminó superando a los colchoneros.

Así llegaron los goles que definieron el partido Liverpool vs Atlético de Madrid:

Minuto 17: Gol de Marcos Llorente (Liverpool 0-1 Atlético de Madrid)

Minuto 40: Gol de Dominik Szoboszlai (Liverpool 1-1 Atlético de Madrid)

Minuto 50: Gol de Alexis Mac Allister (Liverpool 2-1 Atlético de Madrid)

¿Cuándo vuelven a jugar Liverpool y Atlético de Madrid en la Champions League?

Liverpool volverá a jugar el próximo el 14 de octubre en la cancha de LASK, como parte de la Jornada 2 de la Champions League.

Un día antes, el 13 de octubre, Atlético de Madrid recibe al Manchester United en busca de su primera victoria como local.