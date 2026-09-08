Lille vs Real Betis cerraron la actividad en la Jornada 1 de la Champions League, un partido que terminó con victoria del equipo español tras remontar el marcador.

Marcador final: <b>Lille 2-3 Real Betis</b>

Lille vs Real Betis: Así se definió el partido de la Jornada 1 de la Champions League

El partido de la Jornada 1 de la Champions League, Lille vs Real Betis, el equipo de Álvaro Fidalgo, quien debutó en el torneo al entrar de cambio al minuto 60.

Así fueron los goles del partido Lille vs Real Betis:

Minuto 12: Gol Ayase Ueda abre el marcador Lille 1-0 Real Betis

Minuto 33: Gol de Marc Bartra para empatar el marcador Lille 1-1 Real Batis

Minuto 36: Gol de Alexsandro de Souza moviendo el marcador Lille 2-1 Real Betis

Minuto 49: Gol de Marc Bartra que iguala de nuevo el partido, Lille 2-2 Real Betis

Minuto 53: Gol de Troy Parrott para darle la ventaja a su equipo, Lille 2-3 Real Betis

¿Cuándo vuelven a jugar Lille y Real Betis en la Champions League?

Lille y Real Betis volverán a jugar en la Champions League en la Jornada 2 del torneo programada para el mes de octubre.

Lille visita al Arsenal el próximo 13 de octubre en la Jornada 2 de la Champions League; al día siguiente, Real Betis recibe al Porto.