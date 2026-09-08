AEK vs LASK se midieron en la Jornada 1 de la Champions League, un partido que terminó con victoria del equipo local.

Marcador final: <b>AEK 1-0 LASK</b>

AEK vs LASK: Así se definió el partido de la Jornada 1 de la Champions League

El partido de la Jornada 1 de la Champions League, AEK vs LASK, el equipo local tomó ventaja en el marcador en los primeros minutos del cotejo.

Ventaja que no perdió el equipo griego para sumar su primera victoria con marcador de 1-0.

Así fue el gol del partido AEK vs LASK:

Minuto 21: Gol de Rasvan Marin para mover el marcador AEK 1-0 LASK.

AEK ganó por la mínima diferencia en su cancha (Thanassis Stavrakis / AP Photo/Thanassis Stavrakis)

¿Cuándo vuelven a jugar AEK y LASK en la Champions League?

AEK y LASK volverán a jugar en la Champions League en la Jornada 2 del torneo programada para el mes de octubre.

AEK visita al Shajtar Donetsk el próximo 14 de octubre en la Jornada 2 de la Champions League; el mismo día, LASK será anfitrión de Liverpool.