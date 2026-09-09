Stuttgart vs Viking se midieron en la Jornada 1 de la Champions League, un partido que terminó con triunfo del equipo alemán ante el debutante noruego.
Marcador final: Stuttgart 3-1 Viking
Stuttgart vs Viking: Así se definió el partido de la Jornada 1 de la Champions League
El partido de la Jornada 1 de la Champions League Stuttgart vs Viking empezó movido con goles por parte de los dos equipos.
Sin embargo, el Stuttgart demostró que es un equipo más sólido y con el paso de los minutos firmó una buena presentación en la Champions League.
Ermedin Demirovic fue la figura del partido al anotar los tres goles del Stuttgart.
Así llegaron los goles que definieron el partido Stuttgart vs Viking:
- Minuto 3: Gol de Ermedin Demirovic (Stuttgart 1-0 Viking)
- Minuto 22: Gol de Zlatko Tripić (Stuttgart 2-1 Viking)
- Minuto 26: Gol de Ermedin Demirovic (Stuttgart 2-1 Viking)
- Minuto 32: Gol de Ermedin Demirovic (Stuttgart 3-1 Viking)
¿Cuándo vuelven a jugar Stuttgart y Viking en la Champions League?
Stuttgart volverá a jugar el próximo el 14 de octubre en la cancha del Slovan Bratislava, como parte de la Jornada 2 de la Champions League.
Un día antes, el Viking recibirá al Bayern Múnich el 14 de octubre.