Bayern Múnich vs Bodo Glimt jugaron en la Jornada 1 de la Champions League, un partido que terminó con goleada a favor del equipo alemán.

El Bayern Múnich demostró que está armado para avanzar sin problemas a la siguiente fase de la Champions League.

Marcador final: Bayern Múnich 5-0 Bodo Glimt

Bayern Múnich vs Bodo Glimt: Así se definió el partido de la Jornada 1 de la Champions League

El partido de la Jornada 1 de la Champions League Bayern Múnich vs Bodo Glimt fue dominado con claridad por el multicampeón de Alemania.

Aunque tardó en abrir el marcador, el Bayern Múnich redondeó una cómoda victoria en el Allianz Arena, donde el Bodo Glimt no pudo anotar.

Así llegaron los goles que definieron el partido Bayern Múnich vs Bodo Glimt:

Minuto 47: Gol de Jamal Musiala (Bayern Múnich 1-0 Bodo Glimt)

Minuto 61: Gol de Harry Kane (Bayern Múnich 2-0 Bodo Glimt)

Minuto 77: Gol de Alphonso Davies (Bayern Múnich 3-0 Bodo Glimt)

Minuto 83: Gol de Michael Ollise (Bayern Múnich 4-0 Bodo Glimt)

Minuto 90+2: Gol de Michael Ollise (Bayern Múnich 5-0 Bodo Glimt)

Harry Kane celebra con sus compañeros el segundo gol del Bayern Múnich (Lennart Preiss / AP Photo/Lennart Preiss)

¿Cuándo vuelven a jugar Bayern Múnich y Bodo Glimt en la Champions League?

Bayern Múnich volverá a jugar el próximo el 13 de octubre en la cancha del Viking, como parte de la Jornada 2 de la Champions League.

Al siguiente día, el 14 de octubre Bodo Glimt recibe al Borussia Dortmund en busca de su primera victoria como local.