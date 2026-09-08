Real Madrid vs Inter de Milán jugaron en la Jornada 1 de la Champions League, un partido que terminó con victoria merengue en el Santiago Bernabéu.

Marcador final: <b>Real Madrid 2-1 Inter de Milán</b>

Real Madrid vs Inter de Milán: Así se definió el partido de la Jornada 1 de la Champions League

El partido de la Jornada 1 de la Champions League, Real Madrid vs Inter de Milán, el equipo merengue tomó buena ventaja en el marcador, pero los italianos lograron acercarse.

Así fueron los goles del partido Real Madrid vs Inter de Milán:

Minuto 14: Gol de Kylian Mbappé para abrir el marcador Real Madrid 1-0 Inter de Milán

Minuto 23: Gol de Federico Valverde moviendo el marcador Real Madrid 2-0 Inter de Milán

Minuto 77: Gol de Carlos Augusto para poner el partido Real Madrid 2-1 Inter de Milán

¿Cuándo vuelven a jugar Real Madrid e Inter de Milán en la Champions League?

Real Madrid e Inter de Milán volverán a jugar en la Champions League en la Jornada 2 del torneo programada para el mes de octubre.

Real Madrid visita a la Roma el próximo 14 de octubre en la Jornada 2 de la Champions League; un día antes, Inter de Milán recibe al Club Brujas.