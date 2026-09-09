PSG vs Slovan Bratislava chocaron en la Jornada 1 de la Champions League, un partido que terminó con goleada local en la que brillaron Ferran Torres y Ousmane Dembele.
Marcador final: PSG 6-1 Slovan Bratislava
PSG vs Slovan Bratislava: Así se definió el partido de la Jornada 1 de la Champions League
El partido de la Jornada 1 de la Champions League PSG vs Slovan Bratislava fue de un solo lado a favor del actual campeón del torneo.
Así llegaron los goles que definieron el partido PSG vs Slovan Bratislava:
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- Minuto 17: Gol de Ousmane Dembele (PSG 1-0 Slovan Bratislava)
- Minuto 23: Gol de Ousmane Dembele (PSG 2-0 Slovan Bratislava)
- Minuto 31: Gol de Ferrán Torres (PSG 3-0 Slovan Bratislava)
- Minuto 47: Gol de Ferrán Torres (PSG 4-0 Slovan Bratislava)
- Minuto 57: Gol de Ferrán Torres (PSG 5-0 Slovan Bratislava)
- Minuto 59: Gol de Suleimen Camara (PSG 5-1 Slovan Bratislava)
- Minuto 86: Gol de Fabián Ruiz (PSG 6-1 Slovan Bratislava)
¿Cuándo vuelven a jugar PSG y Slovan Bratislava en la Champions League?
PSG volverá a jugar el próximo el 14 de octubre en la cancha del Manchester City, como parte de la Jornada 2 de la Champions League.
El mismo día, Slovan Bratislava recibe al Stuttgart en busca de su primera victoria como local, tras ser vapuleado por el PSG.