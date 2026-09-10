En los últimos minutos del mercado de fichajes de la Liga MX, Cruz Azul concretó la incorporación del lateral izquierdo Ralph Orquín para el resto del Apertura 2026.

Ralph Orquín de 23 años llega a Cruz Azul en condición de agente libre tras haber finalizado su contrato con las Águilas del América en el Clausura 2026.

Ralph Orquin se suma al Cruz Azul para Apertura 2026 (MEXSPORT / Adrian Macias)

Ralph Orquín llega a Cruzl Azul para reforzar el costado izquierdo

La llegada de Ralph Orquín a Cruz Azul se da para reforzar el costado izquierdo en el esquema de Joel Huiqui, el cual adolecía un poco de ese lado de la cancha.

Con el fichaje de último minuto de Ralph Orquín, la directiva de Cruz Azul logró la esperada reestructuración de sus carriles defensivos, recordando que anteriormente fichó a Alan Mozo.

El ex americanista se integrará al equipo de manera inmediata, con miras a su alineación en lo que resta del torneo; contando con un contrato de 3 años.

Por lo que se espera verlo en la siguiente jornada ya como parte del 11 titular, aunque no se descarta que aparezca antes de lo previsto.

De parte de Cruz Azul, el equipo habría cerrado definitivamente su interés en nuevos jugadores, no se esperan nuevos fichajes para el actual torneo.

Esto en temas de extranjeros, que son con lo que aún se puede negociar de acuerdo a las reglas de la Liga MX.

Ralph Orquín (Christian Torres Chavez / Christian Torres Chavez)

Ralph Orquín busca sumar a su carrera con su llegada a Cruz Azul

A pesar de su corta edad, Ralph Orquín ya tiene un largo recorrido en la Liga MX, así que su llegada a Cruz Azul busca sumar más a su carrera.

Ralph Orquín fue formado en las fuerzas básicas del América, donde busco desde el inicio hacerse un lugar en el 11 titular en las diferentes administraciones.

No obstante, fue hasta su llegada al Juárez, que pudo hacer su debut oficial en la Liga MX en el torneo Clausura 2024, siempre como lateral izquierdo.

Tras concluir su etapa con los Bravos, regresó al América para disputar el Apertura 2025; no obstante, a pesar de un buen inicio, poco a poco fue relegado del campo de juego.

De ahí que se vea a Cruz Azul como una nueva oportunidad para demostrar lo que puede hacer dentro de la cancha.