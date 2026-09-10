Pumas vs León juegan en la Jornada 7 de la Liga MX; pronóstico 1-0 a favor de los universitarios. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pumas vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Pumas 1-0 León es el pronóstico en el Estadio Banorte, como parte en la Jornada 7 del Apertura 2026.

Pronóstico: Pumas 1-0 León.

Pumas vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs León, en la Jornada 7 de Liga MX en su Apertura 2026.

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte y Jesús Rivas

Mediocampistas: Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite

Delanteros: Uriel Antuna, Robert Morales y Guillermo Martínez

León

Portero: Óscar García

Defensas: Iván Moreno, Paul Bellón, Sebastián Vegas y Salvador Reyes

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, José Rodríguez, Jordi Cortizo, Fernando Beltrán y Daniel Arcila

Delantero: Díber Cambindo

Pumas vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX

Pumas vs León se miden a partir de las 21:00 horas el jueves 10 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario.

El partido de la Jornada 7 del Apertura 2026 será transmitido por Canal 5, ViX y TUDN.