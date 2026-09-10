Pumas vs León juegan en la Jornada 7 de la Liga MX; pronóstico 1-0 a favor de los universitarios. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pumas vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Pumas 1-0 León es el pronóstico en el Estadio Banorte, como parte en la Jornada 7 del Apertura 2026.

Pronóstico: Pumas 1-0 León.

Pumas vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs León, en la Jornada 7 de Liga MX en su Apertura 2026.

Pumas

  • Portero: Keylor Navas
  • Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte y Jesús Rivas
  • Mediocampistas: Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite
  • Delanteros: Uriel Antuna, Robert Morales y Guillermo Martínez

León

  • Portero: Óscar García
  • Defensas: Iván Moreno, Paul Bellón, Sebastián Vegas y Salvador Reyes
  • Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, José Rodríguez, Jordi Cortizo, Fernando Beltrán y Daniel Arcila
  • Delantero: Díber Cambindo

Pumas vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX

Pumas vs León se miden a partir de las 21:00 horas el jueves 10 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario.

El partido de la Jornada 7 del Apertura 2026 será transmitido por Canal 5, ViX y TUDN.

  • Partido: Pumas vs León
  • Fase: Jornada 7 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
  • Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario
  • Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN