Pumas vs León juegan en la Jornada 7 de la Liga MX; pronóstico 1-0 a favor de los universitarios. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pumas vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Pumas 1-0 León es el pronóstico en el Estadio Banorte, como parte en la Jornada 7 del Apertura 2026.
Pronóstico: Pumas 1-0 León.
Pumas vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs León, en la Jornada 7 de Liga MX en su Apertura 2026.
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte y Jesús Rivas
- Mediocampistas: Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite
- Delanteros: Uriel Antuna, Robert Morales y Guillermo Martínez
León
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- Portero: Óscar García
- Defensas: Iván Moreno, Paul Bellón, Sebastián Vegas y Salvador Reyes
- Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, José Rodríguez, Jordi Cortizo, Fernando Beltrán y Daniel Arcila
- Delantero: Díber Cambindo
Pumas vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX
Pumas vs León se miden a partir de las 21:00 horas el jueves 10 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario.
El partido de la Jornada 7 del Apertura 2026 será transmitido por Canal 5, ViX y TUDN.
- Partido: Pumas vs León
- Fase: Jornada 7 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN