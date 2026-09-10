Fenerbahçe vs Roma jugaron en la Jornada 1 de la Champions League, un partido que terminó con empate en la cancha del equipo local.

La Jornada 1 de la Champions League llegó a su fin el jueves 10 de septiembre con seis partidos, siendo el Fenerbahçe vs Roma, uno de los primeros en iniciar en la programación.

Marcador final: Fenerbahçe 1-1 Roma

Fenerbahçe vs Roma: Así se definió el partido de la Jornada 1 de la Champions League

El partido de la Jornada 1 de la Champions League Fenerbahçe vs Roma fue bastante disputado y parejo, con la Roma tomando la ventaja en calidad de visitante.

Sin embargo, la localía del Fenerbahçe lo fue impulsando hasta encontrar el gol del empate en su cancha.

Así llegaron los goles que definieron el partido Fenerbahçe vs Roma:

Minuto 39: Gol de Bryan Cristante (Fenerbahçe 0-1 Roma)

Minuto 48: Gol de Archie Brown (Fenerbahçe 1-1 Roma)

¿Cuándo vuelven a jugar Fenerbahçe y Roma en la Champions League?

Fenerbahçe volverá a jugar el próximo el 14 de octubre en la cancha de Aston Villa, como parte de la Jornada 2 de la Champions League.

El mismo día, la Roma recibe al Real Madrid en busca de su primera victoria como local.