Óscar Mario Beteta, reconocido periodista y conductor de radio y televisión, murió la noche del miércoles 9 de septiembre a los 70 años de edad en la CDMX.

La noticia de la muerte de Óscar Mario Beteta generó reacciones entre colegas y figuras de los medios de comunicación, además de las despedidas en redes sociales quienes recordaron su trayectoria en el periodismo mexicano.

¿De qué murió Óscar Mario Beteta?

Óscar Mario Beteta murió víctima del cáncer, de acuerdo con los primeros reportes sobre su muerte, en donde se reveló que el periodista permaneció en el Hospital ABC de Santa Fe, donde finalmente murió a los 70 años.

La información también fue compartida por personas cercanas a Óscar Mario Beteta, quienes lamentaron su muerte y destacaron su trayectoria como uno de los referentes del periodismo radiofónico de las últimas décadas.

Uno de los espacios más reconocidos de su carrera fue “Los Tiempos de la Radio”, noticiero matutino con el que se convirtió en una voz habitual para miles de radioescuchas en México.

Muere Óscar Mario Beteta a los 70 años de edad (@MarioBeteta / X)

¿Dónde y cuándo serán los servicios funerarios de Óscar Mario Beteta?

Los servicios fúnebres de Óscar Mario Beteta se realizarán este jueves en Gayosso de Las Lomas, ubicado en carretera México-Toluca 5210, colonia El Yaqui, alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México.

Familiares y amigos podrán acompañar al periodista a partir de las 11:00 horas; posteriormente, a las 13:00 horas, se llevará a cabo una misa de cuerpo presente para despedir a Óscar Mario Beteta.

La muerte de Óscar Mario Beteta provocó mensajes de despedida entre periodistas y colaboradores que coincidieron con él a lo largo de su trayectoria profesional.

Con la muerte de Óscar Mario Beteta, el periodismo mexicano despide a una de las voces que marcaron durante décadas la radio informativa del país.