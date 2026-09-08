Borussia Dortmund vs Villarreal chocaron en la Jornada 1 de la Champions League, un partido que terminó con victoria del equipo alemán.

Marcador final: <b>Borussia Dortmund 3-2 Villarreal</b>

Borussia Dortmund vs Villarreal: Así se definió el partido de la Jornada 1 de la Champions League

El partido de la Jornada 1 de la Champions League, Borussia Dortmund vs Villarreal, el equipo alemán tardó en tomar ventaja definitiva, pero la contundencia de Serhou Guirassy los llevó al triunfo, 3-2.

El Villarreal dio pelea, pero se quedó corto en la Jornada 1 de la competencia.

Así fueron los goles del partido Borussia Dortmund vs Villarreal:

Minuto 53: Autogol de Renato Veiga para poner el marcador Borussia Dortmund 1-0 Villarreal

Minuto 66: Gol de Santiago Mourinho para empatar el marcador, Borussia Dortmund 1-1 Villarreal

Minuto 80: Gol de Serhou Guirassy para poner el Borussia Dortmund 2-1 Villarreal

Minuto 85: Gol de Serhou Guirassy para colocar el Borussia Dortmund 3-1 Villarreal

Minuto 90+3: Autogol de Serhou Guirassy para sellar el Borussia Dortmund 3-2 Villarreal

¿Cuándo vuelven a jugar Borussia Dortmund y Villarreal en la Champions League?

Borussia Dortmund y Villarreal volverán a jugar en la Champions League en la Jornada 2 del torneo programada para el mes de octubre.

Borussia Dortmund visita al Bodo Glimt el próximo 14 de octubre en la Jornada 2 de la Champions League; un día antes, Villarreal recibe al Napoli.