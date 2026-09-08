Club Brujas vs Aston Villa arrancaron la actividad en la Jornada 1 de la Champions League, un partido que terminó con victoria del equipo visitante.

Marcador final:<b> Club</b> <b>Brujas 2-3 Aston Villa</b>

Club Brujas vs Aston Villa: Así se definió el partido de la Jornada 1 de la Champions League

El partido de la Jornada 1 de la Champions League, Club Brujas vs Aston Villa, el equipo inglés sorprendió a los locales tomando ventaja en el marcador en los primeros minutos del cotejo.

Aunque sufrió en el segundo tiempo, Aston Villa logró salir con los tres puntos en su cuenta.

Así fueron los goles del partido Club Brujas vs Aston Villa:

Minuto 11: Gol de John McGinn para mover el marcador Brujas 0-1 Aston Villa.

Minuto 19: Gol de Hugo Betlesen que empata el duelo Brujas 1-1 Aston Villa.

Minuto 22: Gol de Emiliano Buendía y Brujas 1-2 Aston Villa.

Minuto 43: Gol de Nicolas Jackson para irse al descanso con el Brujas 1-3 Aston Villa.

Minuto 61: Gol de Nicolo Tresoldi marca de penalti el Brujas 2-3 Aston Villa.

Aston Villa soportó los ataques del Club Brujas para ganar el partido (Omar Havana / AP Photo/Omar Havana)

¿Cuándo vuelven a jugar Club Brujas y Aston Villa en la Champions League?

Club Brujas y Aston Villa volverán a jugar en la Champions League en la Jornada 2 del torneo programada para el mes de octubre.

Club Brujas visita al Inter de Milán el próximo 13 de octubre en la Jornada 2 de la Champions League; un día después, el 14 de octubre, Aston Villa recibe al Fenerbahçe.