Jugar un Mundial es un reto que no todos los futbolistas profesionales logran cumplir. Así que, repetir de una edición a otra en la convocatoria, es aún más complicado.

En la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026, 12 jugadores de México que estuvieron en el Mundial de Catar 2022 repiten en la lista final.

Javier Aguirre, entrenador de México (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Jugadores con ganas de revancha en el Mundial 2026

Doce jugadores de la convocatoria final de México para el Mundial 2026, también estuvieron en la edición del 2022, en la que el Tri no avanzó en la fase de grupos.

Así que esos 12 jugadores llegan con ganas de revancha al Mundial 2026, con la ventaja de jugar en México en el inicio del torneo.

Estos son los 12 futbolistas que repiten en la convocatoria del Mundial con México:

Guillermo Ochoa Raúl Jiménez Edson Álvarez Jesús Gallardo César Montes Johan Vásquez Jorge Sánchez Luis Chávez Luis Romo Alexis Vega Orbelín Pineda Roberto Alvarado

Edson Álvarez, futbolista mexicano (Adrian Macias / Adrian Macias)

El bloque de experiencia en la Selección Mexicana de Javier Aguirre

Guillermo Ochoa encabeza a sus 40 años el bloque de experiencia en la Selección Mexicana de Javier Aguirre, y de tener minutos con el Tri ante Sudáfrica, será el primero en jugar 6 Mundiales.

Raúl Jiménez, con 35 años, Jesús Gallardo de 31 años, así como Luis Romo y Orbelín Pineda a sus 30 años, completan el grupo de experiencia de México para el Mundial 2026.

Edson Álvarez y Alexis Vega no llegan a los 30 años, pero su recorrido en el futbol profesional los convierte en referentes del Tri.