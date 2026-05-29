Orbelín Pineda, futbolista mexicano que juega en el futbol de Grecia, es parte de la Selección Mexicana y tuvo un paso exitoso en la Liga MX con Chivas y Cruz Azul.

Debutó en Querétaro en la Liga MX, pasó por Cruz Azul y Chivas, y hoy Orbelín Pineda defiende la camiseta del AEK de Atenas,

Entre sus logros destacan los campeonatos de Liga MX con Chivas y Cruz Azul, además de tres ediciones de la Copa Oro y una de la Nations League, con la Selección Mexicana.

También ha sido monarca en la Liga de Grecia con el AEK.

Orbelín Pineda con el uniforme de Chivas (CRISTIAN DE MARCHENA / MEXSPORT)

¿Quién es Orbelín Pineda?

Orbelín Pineda es un futbolista mexicano que juega en el equipo AEK de Atenas, y es parte de la Selección Mexicana.

¿Dónde nació Orbelín Pineda?

Orbelín Pineda nació en Coyuca de Catalán, en el estado de Guerrero.

¿Qué edad tiene Orbelín Pineda?

Orbelín Pineda tiene 30 años de edad.

¿Cuándo nació Orbelín Pineda?

Orbelín Pineda nació el 24 de marzo de 1995 en México.

¿Cuál es la estatura de Orbelín Pineda?

Orbelín Pineda mide 1.69 metros.

¿Qué signo zodiacal es Orbelín Pineda?

Aries es el signo zodiacal de Orbelín Pineda.

(@orbelin7pineda)

¿Quién es la pareja de Orbelín Pineda?

La parejadel futbolista mexicano Orbelín Pineda es Gabriela Ríos

¿Orbelín Pineda tiene hijos?

Orbelín Pinea tiene dos hijos junto a su esposa Gabriela Ríos: una niña y un niño.

¿Qué estudió Orbelín Pineda?

Orbelín Pineda no cuenta con estudios universitarios o académicos formales, ya que se dedicó por completo al fútbol desde temprana edad.

¿En qué equipos ha jugado Orbelín Pineda?

Orbelín Pineda debutó en Querétaro, jugó en Chivas y Cruz Azul, mientras que AEK de Atenas es su actual equipo en Grecia.

¿Qué posición juega Orbelín Pineda?

Orbelín Pineda es mediocampista.

Logros de Orbelín Pineda como futbolista profesional

Orbelín Pineda ha ganado 15 títulos en su carrera profesional con Chivas, Cruz Azul, AEK Atenas y la Selección Mexicana.