De todos los jugadores que hoy son considerados para integrar la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026 en México, solo Luis Chávez sabe lo que es marcar en una Copa Mundial de la FIFA.

El golazo de tiro libre de Luis Chávez ante Arabia Saudita en Qatar 2022 sigue siendo la única anotación mundialista dentro del actual grupo de seleccionados mexicanos que son considerados para el Mundial 2026.

Gol de Luis Chávez en Qatar 2022 sirvió para ir a Europa

El gol de Luis Chávez en Qatar 2022 se convirtió en algo histórico para el futbolista mexicano, ya que no solo sirvió para que la Selección Mexicana ganara por 2 goles ante Arabia Saudita, pues el jugador posteriormente fichó por el Dinamo de Moscú.

Incluso durante una entrevista, Luis Chávez reveló que no pudo festejar como hubiese querido, pues hasta después de la eliminación de México en Qatar 2022, pudo ver varias tomas del gol que causó revuelo.

“Hay tomas del gol de cosas que uno no ve y ahí te das cuenta de que tan cabrón estuvo todo el contexto; de la gente, de mi familia, del festejo, el gol. Uno nada más ve que el balón pasa la barrera y se mueve la red; mis compañeros se metieron, no pude ni festejar. Ya después viendo otros videos, otras tomas te das cuenta de todo el pedo”. Luis Chávez, jugador mexicano.

Luis Chávez en Qatar 2022 (Luca Bruno / AP)

Luis Chávez se dice listo para el Mundial 2026

Pese a que Luis Chávez no tiene un lugar seguro para el Mundial 2026, el mexicano se dice listo para competir por un lugar en la lista de Javier Aguirre.

“Estoy listo para competir por un lugar. Ya el técnico decidirá”, declaró Luis Chávez previo al anunció de la lista de convocados para el Mundial 2026.