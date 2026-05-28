Luis Romo es uno de los futbolistas convocados por la Selección Mexicana para jugar el Mundial 2026. Juega en Chivas y en la Liga MX,

¿Quién es Luis Romo?

Luis Romo es un futbolista mexicano que juega en el equipo Chivas de la Liga MX, y es parte de la Selección Mexicana.

Luis Romo, jugador de Chivas y la Selección Mexicana (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

¿Dónde nació Luis Romo?

Luis Romo nació en Los Mochis, Sinaloa.

¿Qué edad tiene Luis Romo?

Luis Romo tiene 30 años de edad.

¿Cuándo nació Luis Romo?

Luis Romo nació el 5 de junio de 1995 en México.

¿Cuál es la estatura de Luis Romo?

Luis Romo mide 1.82 metros.

¿Qué signo zodiacal es Luis Romo?

Géminis es el signo zodiacal de Luis Romo.

¿Quién es la pareja de Luis Romo?

La pareja y esposa de Luis Romo es María Fernanda Guadarrama, quien no es figura pública.

¿Luis Romo tiene hijos?

Luis Romo tiene dos hijos, una mujer y un hombre.

¿Qué estudió Luis Romo?

Luis Romo cursó sus estudios de educación media superior en PREPA GES.

¿En qué equipos ha jugado Luis Romo?

Luis Romo debutó en Querétaro, jugó en Rayados y Cruz Azul, mientras que Chivas es su actual equipo en la Liga MX.

¿Qué posición juega Luis Romo?

Luis Romo es mediocampista y defensa.

Luis Romo, con el Cruz Azul (Mexsport)

Logros de Luis Romo como futbolista profesional

Estos son los logros de Luis Romo como futbolista profesional, en la Liga MX y en la Selección Mexicana.