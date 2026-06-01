La Selección Mexicana dio a conocer la lista final de convocados de Javier Aguirre para el Mundial 2026, donde destacan presencias, aunque también ausencias, como las de Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz y Chucky Lozano.

Son 26 jugadores del Tri los que estarán en el Mundial, el cual inicia el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Banorte.

Pero dentro del universo de futbolistas mexicanos disponibles, varios quedaron fuera de esta lista, lo que ha generado mucha polémica.

Principales ausencias de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026:

Marcel Ruiz

Germán Berterame

Carlos Rodríguez

Chucky Lozano

Diego Lainez

Jordan Carrillo

Richard Ledezma

Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo no irán al Mundial 2026. (Redacción SDPnoticias)

Selección Mexicana: Los 26 convocados para el Mundial 2026

A través de un emotivo video, narrado con la voz de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, la Selección Mexicana dio a conocer los nombres de los 26 futbolistas que Javier Aguirre eligió para representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026:

Porteros: Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo

Defensas: Israel Reyes, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Mateo Chávez y César Montes

Mediocampistas: Edson Álvarez, Luis Romo, Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Chávez, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Orbelín Pineda y Roberto Alvarado

Delanteros: Julián Quiñones, César Huerta, Alexis Vega, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Armando González y Guillermo Martínez

Selección Mexicana: Así jugará en el Mundial 2026

La Selección Mexicana debutará en el Mundial 2026 en todo lo alto, en el partido inaugural en el Estadio Banorte, antes conocido como el mítico Estadio Azteca, inmueble donde Pelé y Maradona se coronaron con Brasil y Argentina en 1970 y 1986, respectivamente.

El partido vs Sudáfrica será el próximo jueves 11 de junio en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.

Después el Tri viajará a Guadalajara para disputar su segundo partido de la fase de grupos, en esta ocasión ante Corea del Sur, en punto de las 19 horas.

Finalmente, la Selección Mexicana regresará al Coloso de Santa Ursula para definir su pase a los dieciseisavos de final enfrentando a Chequia a las 19 horas.