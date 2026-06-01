La Selección Mexicana dio a conocer la lista final de convocados de Javier Aguirre para el Mundial 2026, donde destacan presencias, aunque también ausencias, como las de Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz y Chucky Lozano.
Son 26 jugadores del Tri los que estarán en el Mundial, el cual inicia el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Banorte.
Pero dentro del universo de futbolistas mexicanos disponibles, varios quedaron fuera de esta lista, lo que ha generado mucha polémica.
Principales ausencias de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026:
- Marcel Ruiz
- Germán Berterame
- Carlos Rodríguez
- Chucky Lozano
- Diego Lainez
- Jordan Carrillo
- Richard Ledezma
Selección Mexicana: Los 26 convocados para el Mundial 2026
A través de un emotivo video, narrado con la voz de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, la Selección Mexicana dio a conocer los nombres de los 26 futbolistas que Javier Aguirre eligió para representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026:
- Porteros: Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo
- Defensas: Israel Reyes, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Mateo Chávez y César Montes
- Mediocampistas: Edson Álvarez, Luis Romo, Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Chávez, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Orbelín Pineda y Roberto Alvarado
- Delanteros: Julián Quiñones, César Huerta, Alexis Vega, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Armando González y Guillermo Martínez
Selección Mexicana: Así jugará en el Mundial 2026
La Selección Mexicana debutará en el Mundial 2026 en todo lo alto, en el partido inaugural en el Estadio Banorte, antes conocido como el mítico Estadio Azteca, inmueble donde Pelé y Maradona se coronaron con Brasil y Argentina en 1970 y 1986, respectivamente.
El partido vs Sudáfrica será el próximo jueves 11 de junio en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.
Después el Tri viajará a Guadalajara para disputar su segundo partido de la fase de grupos, en esta ocasión ante Corea del Sur, en punto de las 19 horas.
Finalmente, la Selección Mexicana regresará al Coloso de Santa Ursula para definir su pase a los dieciseisavos de final enfrentando a Chequia a las 19 horas.