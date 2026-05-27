Raúl Jiménez y César Huerta se reportarán este jueves 28 de mayo con la Selección Mexicana en Pasadena, California, previo al amistoso contra Australia.

El delantero del Fulham es considerado pieza clave para el Mundial 2026, mientras que Huerta, recién recuperado de una lesión, será evaluado por Javier Aguirre para definir si entra en la lista final de convocados.

Con 25 jugadores ya concentrados, el Tri y Javier Aguirre afinan detalles en sus últimos dos partidos de preparación ante Australia y Serbia antes del Mundial 2026.

Raúl Jiménez y Chino Huerta reportarán con el Tri en Estados Unidos

Las posibilidades de Raúl Jiménez y César Huerta de quedarse con la Selección Mexicana

Raúl Jiménez y César Huerta, los últimos jugadores que se reportarán con la Selección Mexicana previo a los partidos ante Australia y Serbia tienen una actualidad distinta en el Tri de Javier Aguirre.

Raúl Jiménez es un jugador indiscutible de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, pero el caso de César Huerta es distinto.

César Huerta acaba de reaparecer tras una lesión y parecía descartado para estar en la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

En ese sentido, Javier Aguirre buscará verlo entrenar y jugar para definir si lo incorpora a la convocatoria final.

Cesar Huerta busca quedarse en la Selección Mexicana para el Mundial 2026 (Adrian Macias / MEXSPORT)

Jugadores concentrados con la Selección Mexicana para los partidos amistosos previo al Mundial 2026

A continuación te compartimos quiénes son los futbolistas que ya están concentrados con México, para encarar los partidos ante Asutralia y Serbia.

Porteros: Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo

Defensas: Israel Reyes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Mateo Chávez y César Montes

Mediocampistas: Edson Álvarez, Luis Romo, Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Chávez, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Orbelín Pineda y Roberto Alvarado

Delanteros: Alexis Vega, Julián Quiñones, Santiago Giménez, Armando González y Guillermo Martínez

La Selección Mexicana se prepara para dos partidos de preparación rumbo al Mundial 2026

La Dirección de Selecciones Nacionales informó que Raúl Jiménez y César Huerta formarán parte de los trabajos de preparación del equipo nacional de cara a los últimos dos partidos amistosos previos al Mundial 2026.

Este miércoles, Santiago Giménez y Obed Vargas realizaron su primer entrenamiento con el resto del grupo de la Selección Mexicana.

Mientras que Johan Vásquez, defensa del Genoa de Italia reportará este miércoles por la tarde en el CAR de la Selección Mexicana.