Roberto Alvarado, futbolista mexicano que juega en la Liga MX, es parte de la Selección Mexicana y jugador de Chivas. Ha sido campeón con Pachuca y Cruz Azul.

Roberto Alvarado debutó en Pachuca en la Liga MX, pasó por Necaxa y Cruz Azul. Hoy es parte de Chivas.

Entre sus logros destaca un campeonato de Liga MX con Cruz Azul, una Concachampions con Pachuca, además de tres ediciones de la Copa Oro con la Selección Mexicana.

Roberto Alvarado, jugador actual de Chivas (Carlos Zepeda / MEXSPORT)

¿Quién es Roberto Alvarado?

Roberto Alvarado es un futbolista mexicano que juega en el equipo Chivas de la Liga MX, y es parte de la Selección Mexicana.

¿Dónde nació Roberto Alvarado?

Roberto Alvarado nació en Salamanca, Guanajuato.

¿Cuándo nació Roberto Alvarado?

Roberto Alvarado nació el 7 de septiembre de 1998 en México.

¿Qué edad tiene Roberto Alvarado?

Roberto Alvarado tiene 27 años de edad.

¿Cuál es la estatura de Roberto Alvarado?

Roberto Alvarado mide 1.76 metros.

¿Qué signo zodiacal es Roberto Alvarado?

Virgo es el signo zodiacal de Roberto Alvarado.

¿Quién es la pareja de Roberto Alvarado?

La pareja del futbolista mexicano Roberto Alvarado es Dayana Gómez.

¿Roberto Alvarado tiene hijos?

Roberto Alvarado tiene una hija llamada Emily.

¿Qué estudió Roberto Alvarado ?

Roberto Alvarado no cuenta con estudios universitarios, pues se dedicó al fútbol desde temprana edad.

Roberto Alvarado, con el Cruz Azul (Mexsport)

¿En qué equipos ha jugado Roberto Alvarado?

Roberto Alvarado debutó en la Liga MX con Pachuca, jugó en Necaxa y Cruz Azul, mientras que Chivas es su actual equipo.

¿Qué posición juega Roberto Alvarado?

Roberto Alvarado es mediocampista.

Logros de Roberto Alvarado como futbolista profesional

Roberto Alvarado ha ganado 15 títulos en su carrera profesional con Chivas, Cruz Azul, AEK Atenas y la Selección Mexicana.