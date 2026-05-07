Todos los jugadores de la Liga MX que fueron convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026 ya reportaron con la Selección Mexicana en la hora acordada.

Pese a la controversia y tensiones con los clubes de la Liga MX y con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), los futbolistas han reportado al Centro de Alto Rendimiento (CAR) para iniciar la concentración rumbo al Mundial 2026.

¿Qué pasó con los jugadores que volvieron a su club en la Liga MX?

Jugadores como Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Armando González, quienes habían regresado a Verde Valle para concentrar con Chivas para la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, regresaron al CAR con la Selección Mexicana.

En el caso de Alexis Vega y Jesús Gallardo que habían tenido el permiso de Toluca y la FMF para jugar la vuelta de las semifinales de la Concachampions con los Diablos Rojos ante LAFC, también regresaron con el Tricolor.

Cabe mencionar que la Federación Mexicana de Futbol había puesto como fecha límite este miércoles 6 de mayo de 2026 para que todos los futbolistas que previamente ya habían sido convocados debían reportarse al CAR a las 20 horas.

Javier Aguirre convoca a 20 jugadores de Liga MX para el Mundial 2026 (Eduardo Díaz)

¿Cuándo se integrarán los futbolistas que militan en Europa?

La lista de convocados de la Selección Mexicana estuvo enfocada en jugadores de la Liga MX, por lo que no incluía a ninguno que estuviera en el futbol europeo.

Los futbolistas que se encuentran en el extranjero se integrarán en la convocatoria definitiva que se entregará a la FIFA el 1 de junio de 2026.