Jesús Gallardo es uno de los futbolistas convocados por la Selección Mexicana para jugar el Mundial 2026.
¿Quién es Jesús Gallardo?
Jesús Gallardo es un defensa mexicano que juega en el equipo Toluca de la Liga MX, y es parte de la Selección Mexicana.
¿Dónde nació Jesús Gallardo?
Jesús Gallardo nació en Cárdenas, Tabasco.
¿Qué edad tiene Jesús Gallardo?
Jesús Gallardo tiene 31 años de edad.
¿Cuándo nació Jesús Gallardo?
Jesús Gallardo nació el 15 de agosto de 1994 en México.
¿Cuál es la estatura de Jesús Gallardo?
Jesús Gallardo mide 1.78 metros.
¿Qué signo zodiacal es Jesús Gallardo?
Leo es el signo zodiacal de Jesús Gallardo
¿Quién es la pareja de Jesús Gallardo?
Jesús Gallardo tiene una relación sentimental con Orquídea Garza.
¿Jesús Gallardo tiene hijos?
Jesús Gallardo tiene un hijo.
¿Qué estudió Jesús Gallardo ?
Jesús Gallardo no realizó estudios universitarios pues se dedicó al futbol desde muy joven.
¿En qué equipos ha jugado Jesús Gallardo?
Jesús Gallardo surgió en Pumas, jugó en Rayados y es actual futbolista del Toluca en la Liga MX.
¿Qué posición juega Jesús Gallardo?
Jesús Gallardo es defensa.
Logros de Jesús Gallardo
Estos son los logros de Jesús Gallardo como futbolista profesional, en la Liga MX y en la Selección Mexicana.
- Bicampeón de la Liga MX con Toluca | Apertura 2024 y Clausura 2025
- Campeón de Campeones con Toluca | (2024-2025)
- Campeones Cup con Toluca | 2025
- Campeón de Liga MX con Rayados | Apertura 2019
- Copa MX con Rayados | 2019-2020
- Bicampeonato de la Concachampions con Rayados | 2019 y 2021
- Tricampeón de la Copa Oro con la Selección Mexicana | 2019, 2023 y 2025
- Campeón de la Nations League con México | 2024-2025
- Mundialista con México en Rusia 2018 y Catar 2022}