Jesús Gallardo es uno de los futbolistas convocados por la Selección Mexicana para jugar el Mundial 2026.

¿Quién es Jesús Gallardo?

Jesús Gallardo es un defensa mexicano que juega en el equipo Toluca de la Liga MX, y es parte de la Selección Mexicana.

Jesús Gallardo con el Toluca (MEXSPORT / Adrian Macias)

¿Dónde nació Jesús Gallardo?

Jesús Gallardo nació en Cárdenas, Tabasco.

¿Qué edad tiene Jesús Gallardo?

Jesús Gallardo tiene 31 años de edad.

¿Cuándo nació Jesús Gallardo?

Jesús Gallardo nació el 15 de agosto de 1994 en México.

¿Cuál es la estatura de Jesús Gallardo?

Jesús Gallardo mide 1.78 metros.

¿Qué signo zodiacal es Jesús Gallardo?

Leo es el signo zodiacal de Jesús Gallardo

¿Quién es la pareja de Jesús Gallardo?

Jesús Gallardo tiene una relación sentimental con Orquídea Garza.

Jesús Gallardo en pareja (Daniel Jiménez)

¿Jesús Gallardo tiene hijos?

Jesús Gallardo tiene un hijo.

¿Qué estudió Jesús Gallardo ?

Jesús Gallardo no realizó estudios universitarios pues se dedicó al futbol desde muy joven.

¿En qué equipos ha jugado Jesús Gallardo?

Jesús Gallardo surgió en Pumas, jugó en Rayados y es actual futbolista del Toluca en la Liga MX.

Jesús Gallardo con Rayados (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

¿Qué posición juega Jesús Gallardo?

Jesús Gallardo es defensa.

Logros de Jesús Gallardo

Estos son los logros de Jesús Gallardo como futbolista profesional, en la Liga MX y en la Selección Mexicana.