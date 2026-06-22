La árbitra mexicana Katia Itzel García fue designada por la FIFA como árbitra central para el partido Túnez vs Países Bajos.

Como parte de la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Katia Itzel García se convertirá en la primera mexicana en dirigir un partido como jueza principal en un Mundial varonil.

Katia Itzel García será árbitra principal en el Mundial 2026 (@FIFA)

¿Quién acompañará a Katia Itzel García en el Túnez vs Países Bajos?

El cuerpo arbitral que liderará como árbitra central Katia Itzel García en el Túnez vs Países Bajos en el Mundial 2026, será integrado de la siguiente manera:

Árbitra central | Katia Itzel García (México)

Asistente 1 | Sandra Ramírez (México)

Asistente 2 | José Enrique Naranjo (España)

Cuarto Oficial | Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

Katia Itzel García auxilia a árbitro con calambre durante partido del Mundial 2026 (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

¿Cuándo es el partido que arbitrará Katia Itzel García?

Katia Itzel García dirigirá el partido Túnez vs Países Bajos el jueves 25 de junio de 2026 en el Estadio de Kansas City, como parte de la Jornada 3 del Mundial 2026.

Países Bajos busca asegurar el liderazgo de su grupo, mientras que la selección de Túnez llega ya eliminada de la competencia.

Anteriormente en este torneo, Katia Itzel García ya había tenido participación en tres compromisos desempeñándose como cuarta árbitra.

En los partidos Países Bajos vs Japón, Inglaterra vs Croacia y Estados Unidos vs Australia ha sido Katia Itzel García parte del equipo arbitral