Durante la conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum felicitó al ciclista mexicano Isaac del Toro, tras ganar el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes

“Felicidades a Isaac del Toro, tuvo un triunfo en ciclismo, muchas felicidades por su buen desempeño”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Fueron las palabras de Sheinbaum para Isaac del Toro que logró el triunfo del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes al llevarse la etapa 8 de la competencia internacional, pues como lo dijo la presidente no todo es fútbol en referencia al foco que se tiene sobre el Mundial 2026.

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