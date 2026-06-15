El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro principal del partido México vs Corea, duelo clave del Grupo A del Mundial 2026.

El jueves 18 de junio se enfrentan México vs Corea a partir de las 19 horas en el Estadio Guadalajara, en actividad del Grupo A del Mundial 2026.

Gustavo Tejera es el árbitro uruguayo que dirigirá el partido México vs Corra (especial)

El cuerpo arbitral para el partido México vs Corea

La tercia principal de árbitros para el partido México vs Corea en el Mundial 2026 será de origen uruguayo, encabezada por Gustavo Tejera.

A Tejera lo acompañarán sus compatriotas Nicolás Tarán y Carlos Barreiro como asistentes, mientras que el colombiano Andrés Rojas será como cuarto árbitro.

En el VAR estará el también colombiano Alexander Guzmán, completando un equipo sudamericano para un partido de máxima exigencia

Cuerpo arbitral para el México vs Corea:

Árbitro Central: Gustavo Tejera (Uruguay)

Asistente 1: Carlos Barreiro (Uruguay)

Asistente 2: Nicolás Tarán (Uruguay)

Cuarto Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Asistente de VAR: Alexander Guzmán (Colombia)

Así llega Gustavo Tejera al Mundial 2026

Con 38 años, Gustavo Tejera, árbitro del México vs Corea, llega al Mundial 2026 con fama de ser un árbitro de carácter firme, disciplinado y con una alta tendencia a mostrar cartones preventivos para mantener el control.

El partido México vs Corea se espera dinámico y en consecuencia podría haber muchos roces, por lo que el arbitraje deberá estar atento en cada jugada.

México y Corea ganaron en su debut en el Mundial 2026, por lo que si hay un ganador entre ellos se perfilará a ser líder del Grupo A.