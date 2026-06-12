Países Bajos vs Japón se enfrentan en su primer partido del Grupo F en el Mundial 2026. Transmite ViX el domingo 14 de junio a las 14 horas.

Partido: Países Bajos vs Japón

Fase: Fase de grupos

Fecha: Domingo 14 de junio del 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: AT&T Stadium

Transmisión: ViX

Países Bajos vs Japón: Día del partido del Grupo F del Mundial 2026

El domingo 14 de junio de 2026 será el partido Países Bajos vs Japón del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo F.

Países Bajos vs Japón: Hora para ver el partido del Grupo F del Mundial 2026

Países Bajos vs Japón iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México en el AT&T Stadium, de Dallas, Estados Unidos.

Países Bajos vs Japón: Canal para ver el partido del Grupo F del Mundial 2026

Países Bajos vs Japón podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Países Bajos vs Japón

Fase: Fase de grupos

Fecha: Domingo 14 de junio del 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: AT&T Stadium

Transmisión: ViX

¿En qué grupo se encuentran Países Bajos y Japón en el Mundial 2026?

Países Bajos y Japón se encuentran en el Mundial 2026 y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Países Bajos y Japón comparten el Grupo F junto a Suecia y Túnez, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.