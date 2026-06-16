A pocas horas del debut de Inglaterra en el Mundial 2026, el defensa del Chelsea Trevoh Chalobah fue convocado de emergencia para sustituir a Tino Livramento, quien quedó fuera por una lesión en la pantorrilla.

El cambio de última hora fue confirmado por el entrenador Thomas Tuchel, que recurrió a Trevoh Chalobah por su versatilidad en defensa en Inglaterra.

Inglaterra enfrentará este miércoles a Croacia en un duelo clave del Grupo L, donde ambos equipos parten como favoritos para avanzar a la siguiente ronda.

Inglaterra vs Croacia se jugará en el Estadio Dallas de Arlington, Estados Unidos.

Inglaterra debuta ante Croacia en el Mundial 2026 (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

¿Qué le pasó a Tino Livramento con la selección de Inglaterra?

Tino Livramento quedó descartado del Mundial 2026 el martes debido a una lesión en la pantorrilla, obligando al entrenador de Inglaterra Thomas Tuchel a realizar un cambio de última hora en la convocatoria.

Tino Livramento, defensor del Newcastle, se lesionó durante la sesión de práctica del domingo, y al respecto la directiva de la selección inglesa compartió la siguiente información.

“Un escaneo posterior y una evaluación médica el lunes lamentablemente confirmaron que (Livramento) no podía participar en el torneo de Inglaterra” Selección de Inglaterra

¿Por que Trevoh Chalobah fue elegido como reemplazo de Livramento?

Tino Livramento había sido seleccionado por Inglaterra por su versatilidad, al jugar en cualquiera de las dos bandas, aunque su rol en principio era de suplente tras el titular Reece Jamess.

Trevoh Chalobah, sustituto de Livramento en Inglaterra, ha jugado como defensa central en el Chelsea, pero también tiene experiencia por la banda derecha.

Cabe recordar que las 48 selecciones del Mundial 2026 pueden convocar reemplazos por lesión hasta 24 horas antes de su primer partido.