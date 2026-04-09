El Mundial 2026 tendrá a 7 árbitros mexicanos liderados por Katia Itzel García y César Ramos, anunció la FIFA este jueves 9 de abril.

El arbitraje mexicano en el Mundial 2026:

Katia Itzel y César Ramos | árbitros centrales

Marco Bisguerra, Alberto Morin y Sandra Ramírez | árbitros asistentes

Erick Miranda, Guillermo Pacheco | VAR

César Ramos va por su tercer Mundial como árbitro

Con el objetivo de ser el árbitro de la final del Mundial 2026, César Ramos estará en su tercer torneo después de las ediciones de Rusia 2018 y Catar 2022.

César Ramos, árbitro mexicano (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Katia Itzel será la primera mexicana en arbitrar un Mundial de la FIFA

Katia Itzel García hará historia al ser la primera árbitra mexicana que estará en un Mundial de la FIFA.

Katia Itzel García, árbitra mexicana (MEXSPORT / Jose Luis Melgarejo)

El proceso para llegar al Mundial 2026 como árbitro

Después de más de tres años de un proceso de selección, la FIFA publicó la lista de los árbitros que dirigirán los partidos del Mundial 2026.

El Team One de árbitros de la FIFA está integrado de la siguiente manera:

52 árbitros

6 árbitros mujeres

88 asistentes

30 asistentes de vídeo

Se trata del equipo arbitral más completo de la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

Las designaciones se han basado en el principio tradicional de la FIFA de priorizar la calidad por encima de todo.

Se tuvo en cuenta la regularidad del rendimiento mostrado por los candidatos en torneos de la FIFA, así como en otras competiciones nacionales e internacionales de los últimos años.

Al respecto, Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, declaró lo siguiente.

“Los árbitros designados son los mejores del mundo. Formaron parte de un grupo más amplio de árbitros que se identificó y supervisó durante los últimos tres años” Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA

¿Qué sigue para los árbitros elegidos para estar en el Mundial 2026?

Los árbitros seleccionados para trabajar en el Mundial 2026 por la FIFA seguirán recibiendo apoyo de preparadores físicos y personal médico, incluidos fisioterapeutas y un especialista psicológico.

Durante el Mundial 2026 los árbitros entrenarán en sesiones en las que participarán jugadores locales.

El Team One de la FIFA tendrá su sede en Miami, donde los árbitros seleccionados se reunirán para un seminario de preparación de diez días que empezará el 31 de mayo.