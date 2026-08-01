Tijuana vs Rayadas serán las escuadras encargadas de continuar la actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Sábado 1 de agosto a las 21:10 horas por Fox One y Tubi.

  • Partido: Tijuana vs Rayadas
  • Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
  • Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Caliente
  • Transmisión: Fox One y Tubi

Tijuana vs Rayadas: Fecha para ver el partido de la Liga MX Femenil

Tijuana vs Rayadas se enfrentarán el sábado 1 de agosto como parte del inicio del Apertura 2026.

Tijuana vs Rayadas: Hora para ver el partido del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

A las 21:10 horas rodará el balón en el Tijuana vs Rayadas en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.

Tijuana vs Rayadas: Fecha, horario y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil.
Tijuana vs Rayadas: Fecha, horario y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil. (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

Tijuana vs Rayadas: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil?

El Tijuana vs Rayadas femenil será transmitido por las plataformas de Fox One y Tubi.

  • Partido: Tijuana vs Rayadas
  • Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
  • Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Caliente
  • Transmisión: Fox One y Tubi