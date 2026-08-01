Tijuana vs Rayadas: Fecha, horario y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil.

Tijuana vs Rayadas serán las escuadras encargadas de continuar la actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Sábado 1 de agosto a las 21:10 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Tijuana vs Rayadas
- Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One y Tubi
Tijuana vs Rayadas: Fecha para ver el partido de la Liga MX Femenil
Tijuana vs Rayadas se enfrentarán el sábado 1 de agosto como parte del inicio del Apertura 2026.
Tijuana vs Rayadas: Hora para ver el partido del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil
A las 21:10 horas rodará el balón en el Tijuana vs Rayadas en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.
Tijuana vs Rayadas: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil?
El Tijuana vs Rayadas femenil será transmitido por las plataformas de Fox One y Tubi.
- Partido: Tijuana vs Rayadas
- Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One y Tubi