La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se sumó a las felicitaciones a Katia Itzel García al ser la primera mujer árbitra mexicana en ejercer en la Copa Mundial de Fútbol.

Asimismo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) Clara Brugada, compartió el orgullo de que Katia Itzel García vaya a ser árbitra del Mundial 2026.

Claudia Sheinbaum reconoce a Katia Itzel García rumbo al Mundial 2026

Durante la conferencia del pueblo del 10 de abril de 2026, Claudia Sheinbaum felicitó a la árbitra Katia Itzel García porque se dio a conocer su nombramiento oficial por la FIFA para que participe en el Mundial 2026.

La mandataria reconoció la excelente labor que hace como árbitra, pero también la describió como una “mujer muy completa”.

“Primero muchas felicidades a Katia (...) es una mujer que no solamente es una extraordinaria árbitra, sino una mujer muy completa en todos los sentidos. Muchas felicidades”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por otra parte, recordó que conoce bien a Katia Itzel García, pues forma parte de las juezas para elegir a la niña que podrá ir al Mundial 2026 con su boleto mediante el concurso Representa a México en la Inauguración del Mundial.

Clara Brugada comparte el orgullo por Katia Itzel García en el Mundial 2026

Así como Claudia Sheinbaum felicitó a Katia Itzel García por ir al Mundial 2026 como árbitra, Clara Brugada también lo hizo, externando el orgullo que esto le provoca.

Con un post en X, la jefa de gobierno de la CDMX explicó el orgullo que le provoca que Katia Itzel García haya sido designada como árbitra oficial por la FIFA.

Asimismo, explicó saber de la disciplina que llevó a la árbitra llegar “hasta este punto”, señalando que es un ejemplo “de miles de niñas que sueñan en grande”.